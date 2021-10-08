250 يورو.. إعانات شهرية لشباب إسبانيا 

جدة - نرمين السيد - ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن مقترحا لرئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، تقديم مساعدة شهرية للشباب تمكنهم من الاستقلال فى حياتهم ومغادرة منزل أهلهم قبل سن الثلاثين.
وتقدر الإعانة بمبلغ مالى يصل إلى 250 يورو شهريًا لمدة تصل إلى عامين، وهى جزء من حزمة أوسع من المساعدات المخصصة للسكان.
يذكر أن نسبة بطالة الشباب فى إسبانيا تصل إلى حوالى 33٪، ووضعت الحكومة بعض الإجراءات لمواجهتها مقارنة بما يعيشه الشباب فى أوروبا.
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