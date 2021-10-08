الصين تحذر من الكوارث الجيولوجية والأعاصير

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وأفاد المركز الوطنى للأرصاد الجوية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، بأنه من المتوقع أن يتحرك منخفض استوائى فى المنطقة البحرية جنوب شرقى مقاطعة هاينان باتجاه الشمال الغربى ويتحول إلى إعصار اليوم الجمعة، وتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الشرقى لهاينان بين مساء الجمعة وصباح السبت.
وذكر المرصد أنه من مساء الجمعة، من المرجح أن تضرب العواصف الممطرة مناطق تشمل أجزاء من بحر الصين الجنوبى وجزيرة هاينان وساحل مقاطعة قوانجدونج.
كما أصدرت وزارة الموارد الطبيعية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا باللون الأصفر من الكوارث الجيولوجية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة فى أجزاء من المناطق الشمالية والغربية.
ويوجد فى الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، ويمثل اللون الأحمر الأشد، يليه البرتقالى والأصفر والأزرق.
وبسبب فيضان الخريف فى المجرى الأوسط والسفلى للنهر الأصفر، ثانى أطول نهر فى الصين، رفع مقر الدولة لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الاستجابة الطارئة للفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
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