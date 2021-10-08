صور- سامسونج تتيح متصفحها للإنترنت للساعات الذكية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن سامسونج أتاحت متصفح الويب الخاص بها للساعة Galaxy Watch 4 وتعمل بنظام التشغيل Wear. وأوضح الموقع أنه لا يبدو التصفح على الساعة الطريقة المثالية لتصفح الويب لفترة طويلة من الوقت، ولكن من الممكن أن يكون مفيدا للمهام الصغيرة مثل التحقق من الاسم أو البحث عن مكان. وأتاحت سامسونج أدوات تعريفية تساعد المستخدمين فى البداية على تصفح الإنترنت عبر ساعاتهم الذكية.

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