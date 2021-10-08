46 مليون دولار.. مدير يكافئ 17 ألف موظف فى الدنمارك

جدة - نرمين السيد - ويأتى القرار بعد ارتفاع أرباح شركة الملابس التى يمتلكها بوفلسن إلى مستوى قياسى. وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فأن شركة "بست سيللر"، التى تمتلك علامات تجارية شهرية فى مجال الملابس مثل جاك أند جونز وفيرو مودا، قررت تصرف حوالى 300 مليون كورون (46.4 مليون دولار) كمكافآت لحوالى 17 ألف موظف. كانت الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 3.61 مليار كورون خلال العام المالى المنتهى فى يوليو الماضى. وتزيد هذه الأرباح بنحو 9 أمثال الأرباح المسجلة خلال العام السابق عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكثير من متاجر الشركة. يذكر أن ثروة بوفلسن تبلغ 10.9 مليار دولار ليكون أغنى رجل فى الدنمارك ويحتل المركز 206 على مستوى العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

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