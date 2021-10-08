عاجل.. العربية: عطل فنى يصيب إنستجرام وماسنجر

جدة - نرمين السيد - وأسفر عطل كبير فى أداء منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة، فى وقت سابق وحصل العطل بسبب خطأ داخلى ارتكبه مهندسو شركة "فيسبوك" أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذى استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.

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