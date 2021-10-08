عاجل.. فيسبوك: بعض المستخدمين يواجهون صعوبات بالدخول للموقع

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" قال موقع "فيسبوك" عبر تويتر "نعلم بوجود مشاكل بتطبيق إنستجرام وماسنجر ونعمل على حلها".
ويأتى أحدث أعطال "فيسبوك" بعد أيام فقط من أسوأ انقطاع للشركة منذ سنوات، عندما تعطلت كل خدمة مملوكة لـ"فيسبوك" (ماسنجر وإنستغرام وواتسآب) لأكثر من 6 ساعات.
وعزت الشركة لاحقا المشكلة إلى "تغيير خاطئ فى التكوين" تداخل مع خوادم "دى إن إس" الخاصة بها.
وأسفر العطل العالمى الذى حدث، يوم الاثنين الماضى، فى تراجع أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5 فى المئة، بعد تعطل خدمات الموقع، وتطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" وتطبيق المراسلة الفورى "واتسآب".
وانخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار أمريكى.
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