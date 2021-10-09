خصوصية فيسبوك فى مرمى النيران.. خبراء يقدمون نصائح النجاة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أدلت المسؤولة السابقة فى الشركة فرانسيس هوجن بشهادة فى جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، دعت خلالها إلى التحرك من أجل ضبط أكبر منصة تواصل اجتماعى فى العالم، مطالبة من الكونجرس جعل المنصة أكثر أمانًا.

حديث هوجن والأزمات الأخيرة التى تمر بها شركة "فيسبوك" جعل الجميع يتساءل بشأن كيفية التعامل مع الحسابات الشخصية دون أن تتعرض للاختراق أو سرقة البيانات.

ويقول الخبير فى أمن المعلومات محمد الناظر إنّ: "سرية المعلومات قضية كبرى يجب على مستخدمى الحسابات الشخصية الاهتمام بها، والبعد عن الطرق التى تضع حساباتهم الشخصية فى خطر، خاصة بعد الأزمات التى تتعرض لها شركة فيسبوك مؤخرًا، وما تعرضت له من اتهامات خلال وقت سابق".

وتابع الناظر : "ما يحدث يوجه رسالة قوية لجميع المستخدمين بعدم الاحتفاظ بأى تفاصيل خاصة أو معلومات وبيانات سرية على أى تطبيقات لكى يكون المستخدم فى مأمن".

نصائح النجاة

ووجّه الخبير فى أمن المعلومات نصائح لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى قائلًا: "تأكدوا أن مواقع التواصل الاجتماعى ليست الجهة الآمنة بنسبة 100 بالمئة لتوثيق المعلومات السرية الخاصة بكم، واهتموا بأن تكون كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتكم مليئة بالأرقام والحروف والرموز".

وأكد الناظر فى روشتة نصائحه: "يجب عدم نشر أى معلومات على الملأ تخص المعيشة والسفر وأماكن تواجد الشخص الدائم، لأن كل تلك المعلومات تجعل اختراق الحسابات أسهل بكثير".

إخفاء المعلومات

وقدّمت المسؤولة السابقة فى فيسبوك، شهادتها أمام اللجنة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمان البيانات، وذلك فى أول ظهور لها، بعدما كشفت يوم الأحد الماضى عن عدة أمور "مثيرة" بشأن الطريقة التى يعمل بها موقع التواصل الاجتماعى.

وهذه المسؤولة السابقة هى المصدر الذى يقف وراء تسريب الآلاف من صفحات البحوث الداخلية فى موقع فيسبوك، لفائدة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضحت هوجن أن جزءا مما يقوم به فيسبوك "لا يدخل ضمن الأمور غير القانونية"، لأن الموقع يخفى المعلومات التى من شأنها أن تتيح للمشرعين وضع ضوابط وقوانين تعالج المشاكل القائمة.

روشتة السلامة

فى الوقت نفسه، يقدّم أستاذ الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أشرف البغدادى بعض النصائح الخاصة بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا: "هناك بعض التفاصيل البسيطة التى يحب بعض الأشخاص تداولها عبر حساباتهم الشخصية ولكنها غاية فى الخطورة، حيث يتمكن بواسطتها المخترقون إلى الوصول لأبعد نقطة فى حياتهم الشخصية وحساباتهم البنكية".

وتابع البغدادى : "أولى تلك المعلومات التى يجب عدم توضيحها فى الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تاريخ الميلاد الذى يرتبط باسم وعنوان صاحب الحساب، والذى يُمكّن البعض من الوصول للحساب البنكى الخاص بالشخص بعد ربطه باسم صاحب الحساب".

وأوضح أستاذ الاتصال وتكنولوجيا المعلومات: "رجاءً عدم نشر أو إرسال أى صور شخصية خاصة بحياتنا الخاصة إلا بعد التأكد من أن الحساب مؤمن بشكل كبير، نظرًا لوجود المحتالين الذين يتمكنون من اختراق الأرقام السرية الضعيفة التى يتم وضعها".

وقف خدمة تحديد الموقع

وأردف البغدادى فى حديثه مع موقع "سكاى نيوز عربية": "لابد من وقف خدمة تحديد الموقع على حسابتنا الشخصية، والتى تتيح معلومات إضافية حول مكان تواجدك الحالى ومكان منزلك ومدارس أولادك وعدد من التفاصيل التى من الممكن أن يتم استغلالها وترصدك لسرقتك".

وأشار أستاذ الاتصال إلى أنّ: "هناك واقعة شهيرة وهى قيام شخص بنشر أنه سيذهب فى عطلة هو وأفراد أسرته، وعند عودته وجد منزله تم سرقته، وبعد عمل المحاضر اللازمة ولجوءه لشركة التأمين أكدت له أنّه المخطئ بسبب ما كتبه حول سفره، وهو ما جعل اللصوص يدخلون منزله بسهولة ويسرقونه على مدار ساعات طويلة دون أى خوف، فهنا يجب عدم الإفصاح على مواقع التواصل الاجتماعى بأى خطط تخص السفر مع العائلة".