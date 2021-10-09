نوكيا تعلن عن حاسب أندرويد لوحى جديد

جدة - نرمين السيد - وجاء الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك ومحاط بإطارات متينة من الألومينيوم، وزنه 465ج، وأبعاده (247.6/175.5/7.8) ملم. وتم تجهيز الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ومعدل سطوعها 230 شمعة/م تقريبا. ويعمل الجهاز بنظام Android 11، ومعالج Unisoc T610، ومعالج رسوميات Mali G52، وذواكر وصول عشوائى 3 و4 جيجابايت، وذواكر داخلية 32 و64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC. وتأتى الكاميرا الأساسية له بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا فى الثانية، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 5 ميجابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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