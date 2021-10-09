جدة - نرمين السيد - ووثق مقطع الفيديو، مجموعة من الأشخاص خلال رحلة سفارى لهم فى إحدى الغابات بدولة الهند.
وتم نشر الفيديو بواسطة منظمة تدعى WildLense على حسابها الرسمى فى Twitter مع نص توضيحى كتب فيه: "الحمامات العامة ليست آمنة دائمًا للبشر، وأحيانًا يمكن استخدامها من قبل الأسود أيضًا".
وجاءت أبرز التعليقات الساخرة على الفيديو، لشخص قال: "ملك الغابة يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع مقاطعته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ملك الغابة فى حمام عمومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.