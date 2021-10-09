فيديو.. ملك الغابة فى حمام عمومى

جدة - نرمين السيد - ووثق مقطع الفيديو، مجموعة من الأشخاص خلال رحلة سفارى لهم فى إحدى الغابات بدولة الهند.

وتم نشر الفيديو بواسطة منظمة تدعى WildLense على حسابها الرسمى فى Twitter مع نص توضيحى كتب فيه: "الحمامات العامة ليست آمنة دائمًا للبشر، وأحيانًا يمكن استخدامها من قبل الأسود أيضًا".

وجاءت أبرز التعليقات الساخرة على الفيديو، لشخص قال: "ملك الغابة يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع مقاطعته".