صور.. المغامر المصرى على عبده يسجل رقما جديدا بموسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بنجاح المغامر المصرى على عبده، فى تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، دعما لحماية البيئة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة، من خلال قطع مسافة 920 كم بدراجة الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة بمدينة العلمين الجديدة.





وأضافت ياسمين فؤاد، فى بيان، اليوم السبت، أن المغامرة تعد الأولى من نوعها التى يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة أيقونة المدن المستدامة بمصر، لتعطى رسالة للعالم أن مصر تضع نصب أعينها حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية فى بناء مستقبلها سواء على مستوى المشروعات العملاقة أو دعم الإنسان ومشاركته فى العمل البيئى.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودمجهم فى العمل البيئى، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة كخير سفراء للبيئة فى جميع ربوع مصر.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مثل تلك المبادرات لنشر أهداف حماية البيئة والتوعية بمبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتأكيد على روح المشاركة فى العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المغامر على عبده، أن جميع الإجراءات والاستعدادات التى تم تنفيذها لتسجل الرقم القياسى بموسوعة جينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية فى 24 ساعة جاءت تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة وحملة "اتحضر للأخضر" كدعوة لمصر والعالم للتوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة بالاتجاه نحو استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئى بحياتنا اليومية.

ولفت عبده، إلى أن الرحلة تمت داخل طريق مغلق بطول 8 كيلو متر لعدد 113 مرة بإجمالى مسافة تقدر بحوالى 920كم بمدينة العلمين الجديدة لدواعى الأمن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأصدرت موسوعة جينيس، بيانا أكدت فيه على تحقيق المغامر المصرى أكبر مسافة على دراجة نارية كهربائية فى 24 ساعة "فردى" يوم 17 سبتمبر 2021 وأن الحدث يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة وبحضور العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلى وسائل الإعلام .

وشارك المغامر على عبده، وزارة البيئة فى شهر يونيو الماضى فى احتفال يوم البيئة العالمى بقيادة دراجته الكهربائية لمسافة 1000 كم لتشجيع التحول للتنقل المستدام، وبدأ رحلته من الإسكندرية وصولا إلى البحر الأحمر مسلطا الضوء على محطات الشحن المنتشرة فى مصر وتجربة السفر بمركبة كهربائية.