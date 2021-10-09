العثور على 652 مهاجرا فى 6 مقطورات قرب الحدود الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم السبت، أن من بين المهاجرين؛ 564 مهاجرا من جواتيمالا، بالإضافة إلى مهاجرين من هندوراس والسلفادور ونيكاراجوا وبيليز، مضيفة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنات من الأطفال، بينهم حوالى 200 طفل من دون ذويهم.

وتم إيقاف الشاحنات فى نقطة تفيتش عسكرية مساء أول أمس الخميس، على طريق سريع يربط بين مدينتى "كيداد فيكتوريا" بولاية "تاماوليباس" شمالى البلاد و"مونتيرى".

وتعتقد السلطات أن الشاحنات بدأت رحلتها على ما يبدو من ولاية "بويبلا" بوسط البلاد وكانت تسعى للوصول إلى مدينة "مونتيرى" التى تعد مركزا رئيسيا للنقل يوصل إلى عدة نقاط على الحدود المكسيكية - الأمريكية.

واعتقلت السلطات المكسيكية 4 أشخاص مشتبه بهم، فيما أفادت وزارة الصحة المكسيكية بولاية تاماوليباس باكتشاف 9 إصابات بفيروس "كورونا" بين المهاجرين.

جدير بالذكر أن ولاية "تاماوليباس" تعد طريقا دارجا لتهريب المهاجرين لكونها أقرب ولاية حدودية للمهاجرين من أمريكا الوسطى.