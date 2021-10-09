فيسبوك: نتوقع دفع مزيد من الضرائب خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - ذكرت منصة "فيسبوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعى، أن الاتفاق العالمى الجديد الذى يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.





ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليج قوله: إن "فيسبوك دعت لوقت طويل لإصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعنى (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفى أماكن مختلفة".

وشدد كليج على أن النظام الضريبى بحاجة إلى أن يحظى بالثقة العامة فى حين يحقق للشركات الاستقرار، مضيفا: "نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا فى هذا المجال".

وتمت الموافقة على اتفاق عالمى يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 فى المائة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر للاتفاق الذى وصفه الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ الفرص.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.