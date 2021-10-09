وفاة 26 شخصًا فى روسيا نتيجة تسمم كحولى

جدة - نرمين السيد - أفادت السلطات روسية، اليوم السبت، بأن 26 شخصا توفوا بسبب التسمم الكحولى بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة فى منطقة أورينبورج الأسبوع الماضى، فيما عانى 28 شخصًا آخر من أعراض التسمم.





وقالت نائبة وزير السياسة الإقليمية والمعلوماتية فى منطقة (أورينبورج) إينا أفيركوفا - فى تصريح صحفى - "ارتفع عدد الضحايا من 49 إلى 54، وزادت معدلات الوفاة، لأن العديد من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة حرجة، أو فى غيبوبة، فارقوا الحياة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية. وأضافت "توفى ما مجموعه 26 شخصًا، فيما بقى 28 شخصًا على قيد الحياة، لا يزال بعضهم فى المستشفيات". وكانت السلطات الروسية قد أعلنت - أمس - وفاة 17 شخصًا فى واقعة التسمم.

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