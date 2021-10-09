مسبار الأمل يرصد ملاحظات غير مسبوقة فى الغلاف الجوى لكوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - رصد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، مجموعة من الصور الفريدة للمريخ حول سلوك غازات الغلاف الجوى للكوكب الأحمر والتفاعلات التى تحدث بينها، حيث تُظهر الملاحظات التى تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفى بالأشعة ما فوق البنفسجية لمسبار الأمل اختلافات كبيرة فى وفرة كل من الأكسجين الذرى وأول أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى العلوى للمريخ فى الجانب النهارى من الكوكب.





وقالت نائبة مدير المشروع المهندسة حصة المطروشى: إن هذه الملاحظات اكشف عن هياكل لم تكن متوقعة من ناحية الحجم والتعقيد، معربة عن اعتقادها بأنه سيكون لها تأثير على النماذج العلمية المعروفة حالياً للغلاف الجوى للمريخ.

من جهته، قال مدير المشروع المهندس عمران شرف "أن مشاركة الدفعة الأولى من البيانات العلمية القيمة التى جمعها المسبار حول الكوكب الأحمر تعد محطة مهمة فى مسيرة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، حيث تساهم هذه الاكتشافات الجديدة فى تغيير المفاهيم السابقة للعلماء حول توزيع الضوء فوق البنفسجى المنبعث من الغلاف الجوى العلوى للمريخ، حيث تظهر وجود هياكل شاسعة لوفرة الأكسجين الذرى التى تختلف فى مستوياتها عن المتوقع وتشير أيضاً لاضطرابات جوية غير اعتيادية فى الغلاف الجوى".

وتركز المهمة العلمية لـ "مسبار الأمل" على دراسة العلاقة بين الطبقتين العليا والسفلى من الغلاف الجوى للمريخ، مما يتيح للمجتمع العلمى تكوين صورة شاملة عن مناخ المريخ وغلافه الجوى فى أوقات مختلفة من اليوم، وعبر فصول السنة المريخية.

ويدور مسبار الأمل فى مداره العلمى الإهليلجى المخطط له حول المريخ والذى يتراوح ما بين 20000 و43000 كيلومتر، مع مَيل باتجاه المريخ بمقدار 25 درجة، مما يمنحه قدرة فريدة على إكمال دورة واحدة حول الكوكب كل 55 ساعة، والتقاط ملاحظات شاملة من الكوكب كل تسعة أيام، وذلك خلال مهمته على مدار السنة المريخية /سنتَين أرضيّتَين/ لرسم خرائط لديناميكيات الغلاف الجوى للمريخ.

ويحمل "مسبار الأمل" ثلاثة أجهزة علمية مبتكرة لرصد الغلاف الجوى للمريخ، ويبلغ وزنه حوالى 1350 كيلوجرامًا، وقد قام بتصميمه وتطويره مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركاء أكاديميين، بما فى ذلك "مختبر فيزياء الغلاف الجوى والفضاء" فى جامعة كولورادو / فى مدينة بولدر/، جامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا /فى مدينة بيركلى/.