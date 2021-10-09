مطعم يتحول لمقصد ترفيهى فى تايلاند بفضل الفيضان

جدة - نرمين السيد - "ما حسبته أزمة تحول إلى فرصة".. بهذه الكلمات وصفت تيتبورن جوتيمانون مالكة المطعم الواقع ضفة نهر فى تايلاند كان، ما حدث لها.

وحسب روسيا اليوم، فإن المطعم الذى كان مهددا بالإغلاق أصبح مقصدا للترفيه، وأوضحت مالكته أن المطعم الذى تملكه على ضفة نهر "تشاو فرايا" شمالى بانكوك فى تايلاند كان يواجه مشكلات بفعل كورونا، زاد خطورتها موجة فيضانات شهدتها المنطقة وكادت تغلق المطعم بشكل نهائى.

وتابعت: إلا أن المد المرتفع فى النهر هذا الأسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة لا نقمة، وبدلا من أن يغلق المطعم، ذاع صيته فى البلاد إذ بقى مفتوحا أمام زبائن سرعان ما وزعوا صورهم وهم يستمتعون بتناول الطعام بينما أرجلهم فى الماء، ويحاولون تحاشى الأمواج التى تدفعها القوارب تجاههم.