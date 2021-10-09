Galaxy A13 5G.. أحدث إصدار لـ سامسونج

جدة - نرمين السيد - وسيأتى الهاتف بمجموعة من الميزات المتطورة من بينها كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى.

ومن المقرر أن يأتى هاتف سامسونج الجديد Galaxy A13 5G، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ثمانى النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، وسيأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A13، بكاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسى من نوع ISOCELL الخاص بشركة سامسونج و بدقة 50 ميجابكسل، وستأتى متصلة بعدسة ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وأما المستشعران الآخرن سيأتيان بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية 13 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف Galaxy A13 5G على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، وسيعمل الهاتف الذكى بواجهة البرنامج One UI 3.1 من سامسونج.