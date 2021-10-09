تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسونى تبحثان إنشاء مصنع رقائق بمساعدة اليابان

وذكر موقع "جادجيتس 360"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن ينتج المصنع الواقع فى كوماموتو، جنوبى اليابان، أشباه موصلات للسيارات وأجهزة استشعار صور الكاميرا وغيرها من المنتجات التى تضررت من نقص الرقائق (أشباه الموصلات) العالمى، ومن المرجح أن تبدأ التشغيل بحلول عام 2024.
وأضاف الموقع أنَّ شركة دينسو، أكبر شركة لتصنيع قطع غيار السيارات فى اليابان، تتطلع أيضًا إلى المشاركة من خلال خطوات مثل إعداد المعدات فى الموقع؛ وذلك سعياً منها لتأمين إمدادات ثابتة من الرقائق المستخدمة فى قطع غيار السيارات الخاصة به.
ولفت "جادجيتس 360" إلى أنَّ المسؤولون اليابانيون يشعرون بالقلق بشأن استقرار سلسلة التوريد فى صناعات الدولة؛ إذ يجبر نقص الرقائق العالمية شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج.
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