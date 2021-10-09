جوجل كروم يضيف ميزة على الهواتف الذكية موجودة على الكمبيوتر منذ سنوات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، أعلن "جوجل كروم" أنه أضاف ميزة "تتبع الأخبار" (RSS) إلى الهواتف الذكية، التى عند تفعيلها يمكن متابعة كل ما هو جديد من أخبار ومنشورات صادرة عن موقع معين.

وتتوافر الميزة حاليا على هواتف "أندرويد"، ومن المقرر أن تتوافر على "آيفون" العام المقبل.

ويوجد زر متابعة الأخبار من موقع محدد فى خدمة "RSS" فى حال استخدام متصفح "كروم 94"، ولكن أكدت مديرة الهندسة فى "جوجل كروم"، أدريان بورتر، أنه يمكن تفعيل الميزة يدويا بالانتقال إلى: chrome: // flags، ثم البحث عن "Web Feed" وتفعيله.

وكان متصفح "جوجل كروم" قد أعلن الأسبوع الماضى عن اختباره ميزات جديدة، من أجل تسهيل عملية البحث على الإنترنت، وهى "Journeys" أو "الرحلات"، التى توفر على المستخدمين البحث فى سجل البحث يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية "Bookmarks" بكل المواقع التى تم زيارتها سلفا.

كما يختبر "جوجل كروم" ميزة أخرى هى أنه عند الضغط على أى رابط ستظهر علامة "G" بجوار شريط العنوان فوق، وعند الضغط عليها، ستظهر لوحة جانبية على الشاشة تحمل نتائج أخرى لما يبحث عنه المستخدم.