مركز لعلاج إدمان العملات الرقمية فى إسكتلندا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات صحفية كشف أحد أطباء المركز، أنتونى مارينى، إنه قد عاون 15 شخصا فى التخلص عن هذا الداء المشابه لغيره من أنواع التبعية والتعلق والإدمان.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال إن جميع المصابين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 45 عاما، وقادتهم إلى مركز إعادة التأهيل لدى Castle Craig Hospital حالات تعلق أخرى سببتها هوايتهم المرضية المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووصف مارينى أعراض المرض لدى المصابين به قائلا: "يتحدثون عبر الهاتف بلا توقف يتابعون وراء الكمبيوتر تقلبات أسعار العملات المشفرة، وفى حال عدم توفر ظروف لذلك فأيديهم تتعرق، بل ويحدث أحيانا أن يدخلوا فى حالة ذعر".

وقبل ثلاث سنوات أعلن مستشفى Castle Craig Hospital أنه وضع خطة طبية لعلاج إدمان العملات المشفرة، باعتباره نوعا من التبعية يمكن أن ينعكس سلبا على حياة الإنسان بل وقد يقوده إلى كارثة مالية حقيقية.

واقترح الأطباء من المستشفى الإسكتلندى علاج هواة تجارة العملات المشفرة بأساليب تستخدم فى علاج المتعلقين بألعاب قمار.

ومن الصعب على تجار العملات المشفرة إغراء الربح السهل، لكن من الأصعب عليهم الحفاظ على صحتهم النفسية وأموالهم فى ظروف تقلبات شديدة لأسعار العملات المشفرة.

ويرى أطباء الأمراض النفسية أسبابا عدة قد تؤدى إلى تشكل تعلق بالعملات المشفرة، منها الهروب من ضغط وملل الحياة اليومية والتحرر الوهمى من الشعور بالسأم والوحدة، والإحساس بإيجاد مخرج من وضع حرج ما، وغيرها.

ويقدم مستشفى Castle Craig Hospital لمدمنى العملات المشفرة برنامج إعادة تأهيل مقسما إلى 12 مرحلة من العلاج المكثف، تضم علاج التفكير والسلوك وعلاج الصدمات والعلاج بواسطة ركوب الخيل.