ارتفاعه 2.7 متر.. الكشف عن تمثال لميركل على صهوة حصان

جدة - نرمين السيد - كشف النحات الألمانى فيلهلم كوخ، الستار عن تمثاله الجديد، والذى نحته للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وتظهر فيه وهى تمتطى حصانا، ويبلغ ارتفاع التمثال 2.7 متر وتم صنعه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجلس "ميركل" على ظهر حصان بدون سرج أو لجام، وهى تطوى ذراعيها فى لفتة خاصة بها.





ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل حتى صيف عام 2022، أمام متحف تمبل فى ولاية بافاريا. وقال كوخ بحسب "روسيا اليوم" : "بغض النظر عن السياسة، فإن السيدة "ميركل" هى أيقونة، يعرف الجميع تقريبا تفاصيل هذه الأيقونة: شعرها وملابسها وموقفها ويديها، عندما قمنا بوضع التمثال أمام المتحف الخميس الماضى، كانت هناك سيدة تمر بجانب الطريق وتعرفت على التمثال مباشرة. وأضاف: "التمثال ليس له قاعدة لأن ميركل متواضعة للغاية، وهى بدون سرج ومقاليد، لأنها لا تحتاج إليهما". وأوضح: "إنها تعتبر ذلك أمرا مفروغا منه".

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