وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أشار الرئيس التنفيذى إلى أن مهام المركز هو استشعار الظواهر الجوية التى تؤثر على المملكة، وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها لاسيما النادرة منها، مؤكدًا أن الهدف من دراسة مثل هذه الظواهر وتسجيلها مناخياً لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها فى السنوات المقبلة.
وأضاف أن ظاهرة "الشاهقة المائية" تعد من الظواهر التى تكررت خلال الخمس سنوات الماضية فى بعض مناطق المملكة، منها جدة وينبع وجازان، مما يقود للاهتمام بها وبدراستها علمياً، والنظر فى المخرجات المحتملة عن سبب تكرراها وتضمينها كظاهرة جوية محتملة فى السنوات المقبلة، وإدراجها فى السجلات المناخية للمركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرصاد السعودية تدرس تكرار ظاهرة الشاهقة المائية فى المناطق الساحلية للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.