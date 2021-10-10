أرصاد السعودية تدرس تكرار ظاهرة الشاهقة المائية فى المناطق الساحلية للمملكة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الرئيس التنفيذى للمركز الوطنى للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام البدء فى دارسة تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" فى بعض المناطق الساحلية فى المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من قبل الإدارات المختصة بالمركز.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أشار الرئيس التنفيذى إلى أن مهام المركز هو استشعار الظواهر الجوية التى تؤثر على المملكة، وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها لاسيما النادرة منها، مؤكدًا أن الهدف من دراسة مثل هذه الظواهر وتسجيلها مناخياً لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها فى السنوات المقبلة.

وأضاف أن ظاهرة "الشاهقة المائية" تعد من الظواهر التى تكررت خلال الخمس سنوات الماضية فى بعض مناطق المملكة، منها جدة وينبع وجازان، مما يقود للاهتمام بها وبدراستها علمياً، والنظر فى المخرجات المحتملة عن سبب تكرراها وتضمينها كظاهرة جوية محتملة فى السنوات المقبلة، وإدراجها فى السجلات المناخية للمركز.