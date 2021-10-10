صور- كيفية تنسيق البليزر مع شكل الجسم

جدة - نرمين السيد - ويعتبر البليزر النسائى من أبرز القطع المناسبة، التى يمكن ارتدائها فى مختلف المناسبات سواء فى الصباح أو المساء.

ويجب على الفتيات اختيار موضة البليزرات التى تناسب شكل أجسامهن، ومثالا على ذلك:

-جسم الساعة الرملية:

يمكن على تلك الفتيات الاستعانة بالبليزر ذو حزام أو كشكشة حتى يظهر شكل الخصر، ويجب الابتعاد عن البليزر كبير الحجم لأنها تخفى معالم الجسم.

-جسم التفاحة:

يجب على هؤلاء اختيار البليزر ذو الخامة أو القماش الخفيف حتى لا تضيف الخامة الثقيلة وزنا لمرتديته، ويفضل ارتداءه مفتوحا لأن الخطوط الطولية التى يكونها البليزر وهو مفتوح تعادل بعضًا من المنحنيات الموجودة فى الجسم.

-جسم الكمثرى:

يتناسب مع أصحاب جسم الكمثرى البليزر ذو الأكتاف المبطنة، حيث يخلق توازن بين الجزء العلوى والسفلى من الجسم، وأيضا البليزر ذو النقشة فهو يشد الانتباه للجزء العلوى دون الاهتمام بمنطقة الأرداف.

-جسم المثلث المقلوب:

يحتاج هؤلاء إلى الاستعانة بالبليزر ذو لياقات رفيعة أو غيرها، حيث أن الياقات الضخمة تلفت الانتباه إلى منطقة الأكتاف مما يكبر من حجمها أكثر.