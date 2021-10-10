استغرق تشييده 6 سنوات.. رجل يبنى بيتا دوارا لإسعاد زوجته

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، قال البوسنى فوجينكوسيتش (72 عاما) لرويترز: "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا فى التغيير، فقلت: سأبنى لك بيتا دوارا تُلفينه كيفما شئتِ".

وفى سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه، ويتغير المشهد فى لحظات بين حقول الذرة والأراضى الزراعية وبين الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة المطلوبة.

وقال الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة فى أبطأ سرعاته، فى حين يكمل الدورة فى 22 ثانية فى أسرع لفة"، لافتًا إلى أنه استغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة فى القلب.