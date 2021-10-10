مواصفات وسعر «Oppo A54s»

جدة - نرمين السيد - وسيأتى تصميم الجهاز متشابها من إصدار أوبو Oppo A16، حيث يتمتع بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.52 بوصة، وبدقة عرض HD+.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفقا لما جاء فى "gsmarena".

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو وبيانات العمق.

ويتوفر الجهاز بألوان مختلفة منها الأزرق والأسود، كما يأتى بسعر يبلغ 219 يورو أى ما يعادل 4000 آلاف جنيه مصرى.