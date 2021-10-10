صور- أزياء شتوية أنيقة للروسية ناتاليا فوديانوفا

جدة - نرمين السيد - ولقبت ناتاليا فوديانوفا باسم سوبر نوفا، ولم تكتفى بدورها فى عرض الأزياء فقط بل شاركت فى مجال التمثيل.

وشاركت عارضة الأزياء البالغة 39 عاما من عمرها، فى بعض الأفلام منها صراع الجبابرة، وبيل دو سينور والتى جسدت فيه دور آريان.

وكافحت منذ الصغر لأجل التخطى بأسرتها من مرحلة الفقر، ونجحت فى تحقيق ذلك حيث كانت لديها شقيقة معاقة ووالدها تركهم منذ أن كانت طفلة، فخرجت بعدها مع والدتها حتى تساعدها فى بيع الفاكهة بالشارع.

ونجحت فى تخطى تلك المرحلة، وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى روسيا، نظرا لأناقتها وملامحها الجميلة.