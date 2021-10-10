هندى يدخل موسوعة جينيس بسبب طريقته فى قيادة «توك توك»

جدة - نرمين السيد - ونجح الهندى البالغ من العمر 31 عاما، فى السير على عجلتين أثناء قيادة توك توك لأطول مسافة حيث تبلغ 2.2 كيلومتر لذا دخل موسوعة جينيس، وفقا لصحيفة India Today. وأشار جاجاتش إلى أنه يفضل التشويق عند التسابق لذا لجأ لحيلة القيادة على عجلتين، وقال وفقا للصحيفة: "أنا أستمتع بفعل ذلك، لا شىء آخر يثيرنى أكثر من الأعمال المثيرة التى أقوم بها بسيارتى التوك توك التى تذهل الجميع، ويتوقف المتفرجون ويروننى فى رهبة وأنا أقود التوك توك على عجلتين". واستطاع الهندى البالغ 31 عاما من إثارة الدهشة لدى مشاهديه بقدرته الفائقة فى قيادة التوك توك.

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