فيسبوك: إطلاق موارد وأدوات وبرمجة جديدة للصحة النفسية

وركزت بطاقات الموارد التى تم تطويرها مع اليونيسف وغيرها من المنظمات الصحية العالمية على نصائح الصحة العقلية الإيجابية، وإدارة الأزمات الشخصية، وتخطى اللحظات الصعبة، بالإضافة إلى إرشادات الموارد التى تم إعدادها لشهر الصحة النفسية BIPOC لتوفير فرص متكافئة للحصول على دعم الصحة النفسية.
وبدعم من واتساب، تطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" روبوت دردشة عالمى جديد للصحة العقلية لتقديم نصائح لتوصيل ما يدور فى ذهنك، وتحطيم الوصمات وبدء محادثة مع شخص تهتم به، ويمكن أيضاً العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية مثل التمارين للمساعدة فى تقليل الإجهاد من خلال روبوت دردشة تنبيهات الصحة على واتساب.
كما تتوفر خطوط المساعدة الإقليمية، بما فى ذلك روبوت دردشة "نصائح الوحدة" الذى طوره ائتلاف الاتصالات فى المملكة المتحدة على Messenger، وأطلقت فيسبوك حزمة ملصقات "أنا أهتم بك" للمساعدة فى بدء المحادثات عندما يصعب العثور على الكلمات.
وقدمت المنصة مؤخرا موارد جديدة لمنع الانتحار، تم تطويرها بالشراكة مع Samaritans UK فى المملكة المتحدة و10 شركاء عالميين فى الاستجابة لأزمة الانتحار.
وتحتوى مجموعة أدوات الاستجابة لتحديات الانتحار على موارد للآباء، المعلمين، الشباب، ووسائل الإعلام حول كيفية مناقشة تحديات الانتحار بأمان، كما أن هناك 15مليون شخص فى جميع أنحاء العالم هم أعضاء فى مجموعات فيسبوك مكرسة لدعم الصحة النفسية.
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