تحضير أومليت البطاطس والموزاريلا للأطفال فى المدارس

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة جديدة لإعداد البيض الأومليت لطفلك، حيث يمكن عمل أومليت بالبطاطس والموزاريلا، وبتلك الطريقة تضمن الأم تناول الطفل للوجبة لكونها لذيذة وشهية. ولتحضير أومليت البطاطس والموزاريلا لـ 5 أفراد، يجب تحضير الآتى: -170 جراما من القشطة. -كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة. -بصلة كبيرة الحجم. -كوب سجق أو دجاج مفروم. -نصف كوب من جبن موزاريلا المبشورة. -5 بيضات. -1 فلفل مفروم. -نصف كوب من البقدونس المفروم. -فلفل أسود. -ملح. -زيت. طريقة التحضير: فى مقلاة عميقة، يجب وضع كمية كافية من الزيت وقلى البطاطس والبصل على نار مرتفعة، ثم يتم إخراجهم ويترك بجانبا. وفى وعاء يتم خفق القشطة مع البيض والملح والفلفل الأسود ويترك الخليط بجانبا، وفى وعاء آخر يوضع البطاطس والسجق أو الدجاج والفلفل والبقدونس وجبن الشيدر، ثم يتم سكب خليط البيض فوق الوعاء العميق وتخلط قليلا. وفى مقلاة يتم تذويب ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الزيت، ويسكب الخليط فوق المقلاة وترتيب شكل الأومليت من الأطراف وتغطية المقلاة ويترك الأومليت لمدة 5 دقائق على نار متوسطة. وبعدها يقلب الأومليت على طبق وإعادته بحركة خفيفة للمقلاة، ثم يترك لمدة 5 دقائق ويقدم ساخنا.

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