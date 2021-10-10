تسلا تهدف لبدء الإنتاج بمصنع ألمانيا قبل نهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وأعرب "ماسك" وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقنى، عن أمله فى أن يتراوح إنتاج المصنع الجديد بين 5 إلى 10 آلاف سيارة أسبوعيا بنهاية 2022.

وأشار (ذا فيرج) إلى أن المصنع فى مراحل البناء النهائية، وينتظر الموافقة النهائية من السلطات المحلية التى تقيِّم تأثيره البيئى على المنطقة، موضحا أن بناء المصنع تأخر عدة مرات بسبب شكاوى من مجموعات بيئية فى المنطقة المعنية بشأن استخدام المياه فى المصنع واضطراب الحياة البرية، إلا أن المدير التنفيذى للشركة تعهد بأن "تسلا" ستزرع أشجارًا أكثر مما تقطعه أثناء البناء، وستستخدم أقل قدر ممكن من المياه فى المصنع.