جوجل يحتفل بفوز المنتخب الفرنسى دورى الأمم الأوروبية

جدة - نرمين السيد - احتفل عملاق محرك البحث جوجل، بفوز المنتخب الفرنسى بلقب دورى الأمم الأوروبية، بعد الانتصار على نظيره الإسبانى اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباراة نهائى منافسات دورى الأمم الأوروبية.





حيث يظهر للباحث عن "منتخب فرنسا" على محرك البحث جوجل، ألعاب نارية احتفالًا بالمنتخب البطل. وأصبح المنتخب الفرنسى ثانى المتوجين بلقب دورى الأمم الأوروبية، بعد أن توج المنتخب البرتغالى بلقب النسخة الأولى من البطولة.

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