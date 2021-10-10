الولايات المتحدة تحتفل غدا بـ يوم سكان أمريكا الأصليين

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الجمعة الماضى أنه سيتم تغيير المسمى الاحتفالى لهذا اليوم، وبدلا مما كان يطلق عليه تقليديا "يوم كولومباس" سيصبح "يوم سكان البلاد الأصليين" وأنه سيظل يوم عطلة رسمية على المستوى الفيدرالى كما هو يوم 11 أكتوبر من كل عام.

وأصدر "بايدن" هذا الإعلان اعترافا بما تعرضت له مناطق سكان البلاد الأصليين فى الولايات المتحدة من دمار فى أعقاب قدوم المستكشف الإيطالى كريستوفر كولومباس إلى أمريكا الشمالية فى القرن الخامس عشر.

وقال "بايدن" نقر كذلك بالتاريخ المؤلم من الأخطاء والمجازر التى ارتكبها مستكشفون أوربيون فى حق تجمعات القبائل من سكان البلاد الأصليين، ويجب ألا نغفل تلك الفصول المخزية من ماضينا، بل علينا أن نواجهها بأمانة ونكشفها للتعلم منها".

وقد استبدلت أكثر من 100 مدينة أمريكية الاسم القديم لهذه العطلة الرسمية إلى اسمها الجديد.