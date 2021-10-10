وأشارت الوكالة، وفق موقع "ذا فيرج" التقنى، إلى أنها مستمرة فى تقييم التوقيت المحتمل لإطلاق المهمة، مضيفة أن فريق المهمة يعمل على جعل إطلاقها فى النصف الأول من 2022 ممكنا، بناء على جاهزية الأجهزة والصاروخ ومحطة الفضاء الدولية.
ونقل الموقع عن مدير برنامج طاقم العمل التجارى التابع لناسا ستيف ستيتش، قوله : "إن المهمة تعانى من مشكلة معقدة تؤثر على أجزاء يصعب الوصول إليها من المركبة الفضائية".
وأشار "ذا فيرج" إلى أن مركبة "ستارلاينر" الفضائية التى تطورها شركة "بوينج" هى واحدة من مركبتى فضاء صممتا لنقل الركاب من وإلى محطة الفضاء الدولية، كجزء من برنامج طاقم العمل التجارى التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.
وأضاف أن "ناسا" طالبت بإجراء رحلة تجريبية غير مأهولة وأخرى مأهولة، إلا أن "ستارلاينر" أجرت الرحلة التجريبية غير المأهولة فقط، والتى عانت من مشاكل برمجية قبل أن تتمكن من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تعلن تأجيل إطلاق ستارلاينر إلى 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.