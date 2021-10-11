فيسبوك تعلن أنها ستسعى لصرف المراهقين عن المحتوى الضار

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستدخل إجراءات جديدة على تطبيقاتها لصرف المراهقين بعيدا عن المحتوى الضار، فيما يدقق مشرعون أمريكيون فى تأثير تطبيقات الشركة على الصحة العقلية لصغار السن.





وأعرب نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية نيك كليغ، فى تصريح لشبكة "سى إن إن" عن انفتاح الشركة على فكرة السماح للمنظمين بالوصول إلى خوارزميات "فيسبوك" المستخدمة لوصول المحتوى لجمهور أوسع.

ولدى سؤاله عما إذا كانت خوارزميات "فيسبوك" أوصلت الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول فى السادس من يناير إلى عدد كبير، قال إنه "لا يمكنه الإجابة على هذا السؤال".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، أن "الخوارزميات يجب أن تخضع للتدقيق إذا لزم الأمر من خلال اللوائح بحيث يمكن مطابقة ما تقول أنظمتنا إن من المفترض أنها تفعله بما يحدث بالفعل".

وتابع: "سنقدم شيئا أظن أنه سيحدث فارقا كبيرا، إذ أنه عندما ترى أنظمتنا أن المراهق يتابع المحتوى نفسه مرارا، وهو محتوى قد لا يفيده، فسندفعه لمتابعة محتوى آخر".

وأردف أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ستستحدث شيئا يسمى (خذ استراحة)، إذ سندفع المراهقين ببساطة إلى أخذ استراحة من تصفح إنستجرام".

وجاءت تصريحاته بعد أيام من إدلاء موظفة "فيسبوك" السابقة فرنسيس هوجين بشهادتها فى مبنى الكونجرس بخصوص كيفية إغراء الشركة المستخدمين بالاستمرار فى التصفح، الأمر الذى يضر بسلامة المراهقين العقلية.