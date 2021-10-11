فى بداية اليوم.. «طريقى بدرى مع يونس» هاشتاج يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "طريقى بدرى مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم: "ملك الراديو"، "مود رايق وعظيم"، "الاختيارات اليونيسية للأغانى عظيمة جدا".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.