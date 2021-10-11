صور- طرق ارتداء البليزر الأوفر سايز فى خريف وشتاء 2022

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جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعانة بالبليزر الأوفر سايز فى مختلف الإطلالات سواء الكاجوال أو الرسمى حتى تتناسب مع أماكن العمل والخروجات المسائية.
وتختلف موضة ألوان وقصات وأقمشة البليزرات، وتغلب عليها بعض الألوان مثل البيج والبنى والعسلى والأبيض والأسود، وتساعد مرتديتها فى الحصول على إطلالة عصرية وأنيقة.
ولارتداء البليزر الأوفر سايز فى الصباح يحتاج لتنسيقه مع بنطلون جينز أو بنطلون رياضى قطن، أما لأماكن العمل تحتاج لارتدائها مع تنورة ميدى أو بنطلون قماشى أنيق.
وتلجأ بعض الفتيات إلى البليزر الأوفر سايز فى السهرات والمناسبات المسائية، من خلال ارتدائها مع الفساتين القصيرة أو الطويلة.
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