فيديو-اليوم العالمى للفتاة.. سهام جبريل: مصر مكنت المرأة من الانطلاق للإمام

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الدولة المصرية اتخذت فى السنوات الأخيرة عدة إجراءات حاسمة، من شأنها حماية المرأة، ودفعها للأمام، بما يمكنها من النجاح فى كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.





وأوضحت عضو المجلس القومى للمرأة، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه ومع احتفال العالم اليوم بـ اليوم العالمى للفتاة، حقتت مصر على أرض الواقع إنجازات ساهمت فى أن تصبح المرأة معززة، وتتولى مناصب قيادية هامة، ما يؤكد أنها وقود الأسرة، والعمود الفقرى للمجتمع. وبينت سهام جبريل، كيف اهتمت مصر بالفتاة، نفسيا، وصحيًا، ودعمتها فى كل المجالات، وحمتها من التحرش، والختان، بعقوبات رادعة على المخالفين، وفى الوقت ذاته شجعتها على التعليم.

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