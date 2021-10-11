روبوت أمريكى .. بيمشى على الحبل ويطير

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الروبوت "LEONARDO أو LEO" بقدمين ويجمع بين المشى والطيران والتزلج والسير على الحبال المشدودة، وفقا لما نشره موقع CNBC.
كشف الموقع أن اسمه يرجع لذلك الاختصار "Legs Onboard Drone" أى روبوت ذو قدمين يعمل كطائرة مسيرة ذات دافعات لتحقيق التوازن والثبات.
ويبلغ ارتفاع الربوت حوالى 75 سنتيمتر، كما يزن حوالى 2.5 كيلوجرام، وهو مستوحى من جحافل الطيور والحشرات القادرة على التبديل بسلاسة بين المشى أو الطيران أو حتى الزحف على الأرض، وبالإضافة إلى ذلك فهو يتمكن من الطيران بسرعة 3-5 أمتار لكل ثانية.
ويتميز بقدرته على الثبات عند المشى على الحبال، نظرا لوجود نظام للدفع بالاعتماد على مروحة ليتحول من روبوت، إلى درون يحلق فى الجو.
وأشار مبتكرى الروبوت إلى أنه يمكن استخدامه لأداء المهام الصعبة مثل لعمل فى بيئات خطرة والتى يصعب الوصول إليها.
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