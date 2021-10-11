فيديو.. أبرز المعلومات عن اليوم العالمى للفتيات

جدة - نرمين السيد - ورصد برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر فضائية "إكسترا نيوز" أبرز التفاصيل عن اليوم العالمى للفتيات، منها: تم اقتراح اليوم العالمى للفتيات رسميا كقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واُعتمد لأول مرة فى 11 أكتوبر 2012. ويستهدف الاحتفال بذلك اليوم زيادة الوعى من عدم المساواة التى تواجهها الفتيات بجميع أنحاء العالم. وأشارت تلك الاحتفالية إلى حق الفتيات فى التعليم والتغذية والرعاية الصحية والطبية بالإضافة إلى حقوقهن فى العمل. وتعكس تلك المناسبة نجاح الفتيات والنساء والشابات كمجموعة متميزة فى ساسية التنمية والبرمجة والبحث. ويهدف اليوم العالمى للفتيات فى 2021 زيادة تمثيل الفتيات والنساء فى مجال التكنولوجيا.

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