صور تبرز أناقة عارضة الأزياء الأسترالية مونيكا رادولوفيتش

جدة - نرمين السيد - وشاركت عارضة الأزياء مونيكا رادولوفيتش فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وفازت بلقب "ملكة جمال الكون 2015". ونجحت فى تمثيل أستراليا بمسابقة "ملكة جمال الكون 2015"، ولمع اسمها فى مجالها وظهرت على أغلفة المجلات العالمية. وتميزت مونيكا رادولوفيتش البالغة 31 عاما، بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى مجال الأزياء والموضة، ونالت إعجاب متابعيها وارتدى البعض ملابسه على طريقتها. وتحرص على مشاركة متابعيها بأبرز إطلالاتها سواء فى المنزل ومع أسرتها أو خروجاتها وعروض الأزياء.

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