فيديو- بألوان مختلفة.. مزرعة بريطانية تصمم بيجامات من الصوف لصغار الماعز

جدة - نرمين السيد - وبسبب برودة الطقس لجأت بريطانيا لتصميم بيجامات من الصوف بألوان مختلفة لصغار الماعز، وذلك ما كشفته حلقة اليوم من برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر فضائية "إكسترا نيوز" للإعلامية منة فاروق والإعلامى همام مجاهد.
واقترحت المذيعة منة فاروق باستخدام بواقى الطعام لإطعام الحيوانات، أو استخدام ملابس قديمه لتغطيتهم، وعدم قتل الحيوانات المتواجدة بالشوارع.
وتأمل فى تفعيل "مادة 45" فى الدستور المصرى المتعلقة بالتعامل والرفق بالحيوان، وإصدار لائحة تنفيذية لها، حتى يتوفر عقاب لمن يأذى الحيوانات.
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