اليوم.. نهاية حركة زحل التراجعية

جدة - نرمين السيد - يصل كوكب زحل إلى نهاية حركته التراجعية، اليوم الإثنين، عند الساعة 41: 06 صباحا (02:41 صباحا بتوقيت جرينتش)، منهيا بذلك حركته الظاهرية باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى الحركة المعتادة باتجاه الشرق.





وأكد خبراء الفلك إن هذا الانعكاس فى الاتجاه هو ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسى بشكل دورى، بعد بضعة أشهر من تجاوزها حالة التقابل.

دخل كوكب زحل فى الحركة التراجعية فى 23 مايو 2021، وتوقف حركته المعتادة ظاهريا باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائما فى نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعيا ولكن الذى يحدث أن الأرض خلال حركتها السريعة فى مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف فى مدارة بالنسبة للنجوم لعدة اشهر.

الكوكب سيكون مرئيا فى سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل، فوق الأفق الجنوبى الشرقى، وستستمر فى الظهور إلى حوالى منتصف الليل، عندما يختفى فوق الأفق الجنوبى الغربى.

وخلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له فى السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، ويختفى تدريجيا فى شفق المساء.