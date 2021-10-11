قبل أيام من طرحه.. مواصفات النسخة الجديدة من «Realme GT Neo2T»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن موعد طرح النسخة الجديدة من "Realme GT Neo2T" والذى يصدر فى 19 أكتوبر الجارى. وسيحتوى الهاتف على عدد من الاختلافات وخصوصا فى الأداء مقارنة بالنسخة السابقة التى تم إصدارها مسبقا. وسيأتى هاتف "Realme GT Neo2T" بشاشة من نوع AMOLED، بقياس يبلغ 6.62 بوصة وبدقة 1080 بيكسل. ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايترام، وذاكرة تخزينية داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

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