علماء أمريكيون يتوصلون لخلايا دماغية جديدة مسؤولة عن التحكم فى الحركة

جدة - نرمين السيد - وتأتى النتائج المتوصل إليه ثمرة تعاونى بحثى بين نخبة من علماء المخ والأعصاب فى الولايات المتحدة، على مدار خمسة أعوام، بتمويل من "معهد أبحاث الدماغ" التابع " للمعاهد الوطنية للصحة"، فى إطار مبادرة تطوير التقنيات العصبية المبتكرة ( BRAIN)، لتحديد عدد لا يحصى له من أنواع الخلايا المختلفة فى جزء واحد من الدماغ.

وقال العلماء إن الدراسة الحالية، تعد الخطوة الأولى فى مشروع طويل الأمد لإنشاء أطلس الدماغ بالكامل للمساعدة فى فهم كيف تتحكم الشبكة العصبية فى أدمغتنا، وأجسامنا، وعقولنا، وكيف تتعرض للتعطل فى حالات المشاكل العقلية والجسدية.

وقد سبق لباحثين فرديين تحديد العشرات من أنواع الخلايا بناءً على شكلها، وحجمها، وخصائصها الكهربائية والجينية التى يتم التعبير عنها.

وتحدد الدراسة الجديدة، التى نشرت نتائجها فى عدد شهر أغسطس الماضى من مجلة "نيتشر" الطبية، حوالى خمسة أضعاف أنواع الخلايا.

وقال العلماء إنه بمجرد تحديد كل هذه الأجزاء، يمكننا بعد ذلك البدء ف فهم كيفية عمل هذه الأجزاء معًا، وكيف تشكل دائرة وظيفية، وكيف يؤدى ذلك فى النهاية إلى ظهور التصورات والسلوك وأشياء أكثر تعقيدًا.

ومن جانبه، قال الدكتور"جون نجاى"، الأستاذ فى جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية: "لقد تمت الاستعانة بتقنية (كريسبر) للتعديل الجينى بين عدد من فئران التجارب، التى يتم من خلال تمييز نوع خلايا معينة بعلامة "الفلورسنت"، ما يسمح لنا بتتبع الروابط التى تصنعها هذه الخلايا فى جميع أنحاء الدماغ".

وأضاف: "لقد وفرت هذة التقنية أدوات جديدة لإلقاء الضوء على الاتصالات بين أنواع الخلايا الدماغية المختلفة، إلا أن أحد القيود العديدة التى نواجهها فى تطوير علاجات فعالة لإضطرابات الدماغ البشرى، هو أننا لا نعرف ما يكفى من الخلايا والوصلات العصبية التى تتأثر بمرض معين، وبالتالى لا يمكننا أن نحدد بدقة مناطق الدماغ التى يجب استهدافها فى مجال البحث الطبى".