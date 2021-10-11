فى اليوم العالمى للفتاة.. مبادرة تقلد الفتيات مناصب لمدة يوم واحد

جدة - نرمين السيد - من خلال مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى طرحتها وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" وسفارة كندا بالقاهرة، تم تقليد فتاتان مناصب لمدة يوم واحد.





ومن خلال مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" تقلدت الفتاة "نيفين علاء" مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أما "آية" شغلت منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، وذلك لمدة يوم واحد احتفالا بـ اليوم العالمى للفتاة.

وتعد "نيفين" هى إحدى المتطوعات لدى الصندوق والتى شاركت فى العديد من البرامج والأنشطة التوعوية التى ينفذها الصندوق لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وخلال اجتماعها مع مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "عمرو عثمان"، تم مناقشة خطة الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات والبرامج التوعوية لحماية الشباب وملفات الصندوق المختلفة خصوصا البرامج التوعوية فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات".

كما استقبل محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، "آية"، والتى اطلعت على كيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التى ينفذها البنك وأهم أنشطة البنك وأهم مبادراته مثل تمويل الحضانات وتمويل مستورة الذي يمنحه البنك للسيدات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، للإجابة عن كافة استفساراتها بسأن تميز البنك عن غيره لكونه مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاجتماعى والاقتصاصدى فى آن واحد.

وأعربت آية عن سعادتها بالتجربة التى عاشتها خلال "اليوم العالمى للفتاة" من خلال ما لمسته فى البنك من مجهودات يتم تنفيذها لمصالح العملاء والعمل على توفير الخدمات لهم وخصوصا الخدمات التى تقدم للفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

وتحدث عشماوى عن سعادته بالفتاة وفخره بها بكونها نموذج البنت المصرية التى تتحدى الصعاب لأجل الوصول إلى نجاحات مبهرة، كما أضاف أن مصر لديها العديد من نماذج الفتيات المشرفة، مؤكدا أن البنك يقدم كامل الدعم من أجل تمكين الفتيات.

وجدير بالذكر أنه من خلال تلك المبادرة يتم تقليد فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب أحد الوزراء أو كبار المسئولين أو السفراء لمدة يوم كامل، فى رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات فى المساواة والحرية والأمان وتولى القيادة.

وتعتبر احتفالية "اليوم العالمى للفتاة" تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة فى الـ 11 من شهر أكتوبر من كل عام.