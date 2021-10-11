الدقهلية تحول طماى الزهايرة مسقط رأس أم كلثوم إلى مقصد سياحى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نائبه الدكتور هيثم الشيخ، بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارات الأثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية لزيارة ميدانية لقرية طماى الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم"، تمهيدا لتحويلها إلى مقصد سياحى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مقترح تحويل قرية "طماى الزهايرة" بمركز السنبلاوين لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.





وأكد نائب المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين، الاهتمام البالغ للمحافظ بهذا المشروع السياحى الذى سيكون له الأثر البالغ فى وضع محافظة الدقهلية من الناحية السياحية لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية وباعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة فى الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائى فضلا عن إسهامتها المعروفة فى النضال الوطنى. وأوضح أن زيارة اليوم مع اللجنة الوزارية من الوزارات المعنية السياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية قامت بالمعاينة على الطبيعة للمنزل الذى ولدت وعاشت فيه أم كلثوم والمنطقة المحيطة به بالكامل وذلك بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحى الثقافى الكبير بقرية طماى الزهايرة بالدقهلية وتحويلها لقرية نموذجية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية. والتقت اللجنة فى زيارتها بأحد أفراد عائلة وأسرة أم كلثوم وعدد من مواطنى القرية، فى حضور متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المدينة.

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