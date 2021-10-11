علماء يتوصلون لإمكانية صناعة البطاريات من المستنقعات

جدة - نرمين السيد - يقول علماء فى جامعة بإستونيا، إن السباخ الموجودة بوفرة فى المستنقعات فى شمال أوروبا يمكن أن تُستخدم فى صناعة بطاريات أيون الصوديوم الرخيصة لاستعمالها فى السيارات الكهربائية.





وبحسب "سبوتنيك"، بطاريات أيون الصوديوم التى لا تحتوى على خامات الليثيوم أو الكوبالت أو النيكل الغالية نسبيا واحدة من التكنولوجيات الجديدة التى يتوق إليها صانعو البطاريات باعتبارها بديلا لبطاريات أيون الليثيوم الشائعة.

ويقول العلماء فى جامعة تارتو بإستونيا إنهم توصلوا إلى طريقة لاستخدام السباخ فى بطاريات أيون الصوديوم تقلل التكلفة الإجمالية على الرغم من أن هذه التكنولوجيا ما زالت فى مهدها، وفقا لـ "رويترز".

وقال إين لوست رئيس معهد الكيمياء فى الجامعة "السباخ مادة خام رخيصة للغاية، إنها لا تكلف شيئا".