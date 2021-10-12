شكوى جديدة من أعطال فى إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "عددا من المستخدمين يشكون من أعطال ومشاكل فى خدمات التطبيق".

ولفت إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه المشاكل من قبل المستخدمين فى الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وروسيا.

وتوقف بالكامل عمل Instagram و Facebook و WhatsApp فى 4 أكتوبر الحالى، لـ6 ساعات.