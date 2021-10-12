معاطف السيدات تلمع فى أسواق موضة الشتاء.. اعرفى الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن أكثر الألوان شيوعا لمعاطف الشتاء لموسم 2022، هو الجملى، أو البنى والأسود إضافة إلى الرمادى، حيث تتسم بالعصرية وخاصة فى الخروج أثناء النهار للعمل أو الجامعة.

يمكن اختيار تنسيق المعاطف القصيرة وتنسيقها مع بنطلون وبوت طويل وهاى كول برقبة عالية، أما المعطف الطويل فيمكن تنسيقه مع تنورة أو بنطلون، ويفضل أن يكون مزودًا بطبقة من الفرو حول الرقبة.

وتعد المعاطف المصنوعة من الفرو أحد أهم صيحات موضة الشتاء لعام 2022 والتى عرضها المصممون وخاصة فى دور الأزياء الإيطالية، حيث اختاروا بالطو من الفرو الأبيض يبلغ طوله للركبة فقط مع فستان من اللون الذهبى.

وشهدت موضة الشتاء لموسم 2022 عودة المعاطف الكلاسيكية الفخمة التى تتميز بالرقى، حيث عرضت دار ديور معطفا من الصوف باللون الرمادى المزود بحزام من الجلد، كما عرضت دار شانيل معطفا باللون البنى المبطن بالفرو وأيضا الياقة والأساور بها نفس نوع الفرو.