نشرة صباحك ومطرحك المرورية| خريطة الكثافات فى ميادين ومحافظات مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أنه تم تفعيل خطة المرور لاستقبال العام الدراسى الجديد، وانتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق وبمحيط المدارس والجامعات، كذلك تفعيل خطوط الإغاثة 01221110000 عند وجود أعطال على كافة الطرق.

وأوضح خلال "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، عدا محافظة الإسكندرية التى تشهد زحاما بالكورنيش عند شارع خالد بن الوليد ومحور فيكتور أمانويل، ومحور أبو قير ومنطقة كفر عبده، كما أن محافظة القليوبية ترتفع بها الكثافات المرورية عند الطريق الزراعى و"ميت نما".

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار إلى ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة المنيب والبساتين للمتجه إلى منزل الأوتوستراد وكذلك أعلى المرج نتيجة لبعض الأعمال هناك، كما حذر من سلوك محور سعد الدين الشاذلى.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وشهدت محافظة الجيزة زحاما عند شارع السودان وأمام مترو جامعة القاهرة، وكذلك أحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى، كمان أنه يمكن استخدام كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى عباس للقادمين من الجيزة إلى القاهرة.

ونصح صابر القادمين من شرق القاهرة بعدم استخدام كوبرى تحيا مصر ومحور روض الفرج، كما حذر من سلوك شارع رمسيس عند غمرة وكوبرى أحمد سعيد، ويفضل استخدام كورنيش النيل للقادم من المعادى، إضافة إلى وجود كثافات عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية والكابلات والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة، ونصح باستخدام كوبرى سرايا القبة وشارع مصر والسودان.