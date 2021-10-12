مع بداية «صباحك ومطرحك».. المغردون: صباح العظمة

جدة - نرمين السيد - ومع بداية حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" شوق الإعلامى أحمد يونس متابعيه عبر حسابه الشخصى على "تويتر" وقال: "الساعة 7 يعنى صباحك ومطرحك.. اصحى وفوق واسمع #يونس الصبح عالراديو9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معربين عن سعادتهم وقت سماع البرنامج، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" قائلين: "أستاذ الراديو"، "ملك الراديو"، "استمتع بصباحك مع يونس، "صبحاوى ع طول"، "صباح العظمة"، "انت ويونس والمزيكا".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.